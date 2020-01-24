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Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10

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Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10

Москва, 24 января. Стартовали продажи нового отечественного планшета MIG T10, который отличается особой прочностью и работает на базе российской ОС Astra Linux.

Над планшетом работали специалисты компаний Astra Linux и Mobile Inform Group. Как заверяет производитель, гаджет будет работать в самых суровых условиях: ему не страшны перепады температуры до 100 градусов, морозы, жара или ливни. MIG T10 легко переносит удары и падения, имеет защиту от пыли и влаги.

Морозостойкий аккумулятор планшета позволяет ему работать в течение 20 часов при температуре от минус 20 градусов до плюс 60 градусов. При температуре около минус 30 градусов запас работы новинки составляет пять часов, передает «Инфореактор». 

Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10

Цена на гаджет с предустановленной ОС Astra Linux стартует от 105 118 рублей.

Стоит отметить, что благодаря поддержки ОС Astra Linux с допуском к гостайне, MIG T10 соответствует требованиям безопасности информации как Минобороны, так и ФСБ России. 

Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10

Ранее в четверг сообщалось, что ФАС определилась с примерным перечнем программ, обязательных для предустановки в смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, реализуемых на территории России.

На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусы, навигаторы, поисковые системы, программы доступа к госуслугам и платежные системы. На планшетах, компьютерах и Smart TV — программы аудиовизуального сервиса, а также ПО для просмотра программ I и II мультиплекса, передавала «Газета.ру».

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Источник: Инфореактор
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