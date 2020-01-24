Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10

Москва, 24 января. Стартовали продажи нового отечественного планшета MIG T10, который отличается особой прочностью и работает на базе российской ОС Astra Linux.

Над планшетом работали специалисты компаний Astra Linux и Mobile Inform Group. Как заверяет производитель, гаджет будет работать в самых суровых условиях: ему не страшны перепады температуры до 100 градусов, морозы, жара или ливни. MIG T10 легко переносит удары и падения, имеет защиту от пыли и влаги.

Морозостойкий аккумулятор планшета позволяет ему работать в течение 20 часов при температуре от минус 20 градусов до плюс 60 градусов. При температуре около минус 30 градусов запас работы новинки составляет пять часов, передает «Инфореактор».

Цена на гаджет с предустановленной ОС Astra Linux стартует от 105 118 рублей.

Стоит отметить, что благодаря поддержки ОС Astra Linux с допуском к гостайне, MIG T10 соответствует требованиям безопасности информации как Минобороны, так и ФСБ России.

Ранее в четверг сообщалось, что ФАС определилась с примерным перечнем программ, обязательных для предустановки в смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, реализуемых на территории России.

На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусы, навигаторы, поисковые системы, программы доступа к госуслугам и платежные системы. На планшетах, компьютерах и Smart TV — программы аудиовизуального сервиса, а также ПО для просмотра программ I и II мультиплекса, передавала «Газета.ру».