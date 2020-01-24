Итальянскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус после гастролей в Ухане

Бари, 24 января. Подозрительный случай заболевания, похожего на грипп был зафиксирован в итальянском городе Бари. Там была госпитализирована женщина, которая вернулась из китайского города Ухань, где ранее был зафиксирован источник вспышки нового типа коронавируса.

Женщина пришла в отделение неотложной помощи с симптомами, которые напоминали грипп. У нее была лихорадка и кашель. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Отмечается, что женщина является вернувшейся с гастролей по Китаю певицей, в рамках которых она также посещала города Ухань.

Больница, в которую была помещена итальянка, предприняла все необходимые меры для предотвращения распространения возможного вируса. Медицинские образцы были направлены в Рим были отправлены для детального исследования в Национальном институте инфекционных заболеваний.

Сообщается, что вернувшаяся из Китая певица была помещена в изолятор и находится под тщательным наблюдением медицинских работников. Она получает необходимое лечения во время ожидания результатов анализов.

Напомним, что в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Впоследствии выяснилось, что причиной эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Источником опасного вируса стал городской рынок морепродуктов. Согласно исследованиям специалистов, первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра. По последним данным, от нового типа коронавируса уже погибли 18 человек, более 600 человек заражены.