Автограф Лолиты за 300 тысяч рублей выставили на продажу на сайте объявлений

Москва, 24 января. На сайте частных объявлений «Авито» в конце января был замечен необычный слот: девушка по имени Алена выложила на продажу белый лист бумаги с автографом от певицы Лолиты Милявской.

Автограф был получен в декабре 2007 года. Исполнительница поздравила поклонницу с Новым годом, подписавшись «С уважением, Лолита».

Продавец автографа выразила готовность подтвердить его подлинность, а также согласна на небольшой торг. Она отметила, что готова доставить его в любую точку России.

Напомним, что в прошлом году аукционный дом Сazo во Франции выставил на торги перьевую ручку первого в мире космонавта Юрия Гагарина, а также страницу текста, которая была написана его рукой.

Ручка выполнена в виде ракеты, которая закреплена на черном цоколе. Документ — это поздравительный текст, адресованный советским речникам и морякам. Документ располагается на подставке, сверху которой есть надпись «СССР Сентябрь 1959». Стартовая стоимость лота составила 15—20 тысяч евро.

А в 2017 году на аукционе в Иерусалиме была продана записка с «рецептом счастья», которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице. Ее приобрели за 1,5 млн долларов. Помимо этого на торги были выставлены письма великого физика, в одном из которых он восхищается успехами Еврейского университета Иерусалима. Письма были проданы за 33,6 тыс.и и 9,6 тыс. долларов.