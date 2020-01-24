Пушков высоко оценил идею Путина созвать саммит пяти стран

Москва, 24 января. Член Совета Федерации Алексей Пушков поддержал инициативу президента России Владимира Путина провести встречу стран, стоявших у истоков ООН.

Ранее Владимир Путин во время выступления на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» призвал международное сообщество использовать все силы, чтобы не допустить повторения трагических событий 30-40-х годов ХХ века. Российский президент предложил провести саммит глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — РФ, КНР, США, Франции и Великобритании, чтобы обсудить актуальные мировые проблемы.

По мнению Владимира Путина, такая встреча будет важна именно в год 75-летия окончания Второй мировой войны. Президент России выразил готовность присутствовать на этой встрече в любом городе мира, передает «Газета.ру».

Алексей Пушков отмечает, что французский президент Эммануэль Макрон поддержал предложение Путина.

«Перед лицом растущей геостратегической напряженности, первого всадника Апокалипсиса, по образному выражению генсека ООН, предложение Путина как нельзя более своевременно», — написал сенатор у себя в Twitter.

Пушков считает, что американский лидер Дональд Трамп должен поступить аналогичным образом.

В британском правительстве ранее заявили, что ждут от Российской Федерации конкретных деталей проведения саммита.

Несколько дней назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о мировой угрозе четырех «всадников Апокалипсиса», имея в виду рост ядерной напряженности, климатический кризис, растущее «глобальное недоверие» и «темную сторону» технологий.