Воробей рассказала о последствиях операции на руке

Москва, 24 января. Юмористка и певица Елена Воробей получила серьезную травму во время одного из своих концертов. Спустя неделю после первой операции на руке выяснилось, что придется делать и вторую. Об этом артистка рассказала своим поклонникам в своем аккаунте в Instagram.

По словам Воробей, травму она получила во время концерта в Ногинске, когда танцевала под песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Во время выступления артистка поскользнулась и упала на пол. В итоге у нее был диагностирован перелом руки, сообщает «Вечерняя Москва».

Врачи вживили в поврежденную руку металлические пластины. Однако спустя неделю после операции выяснилось, что предстоит сделать еще одну.

«Я по-прежнему в гипсе с железом внутри. Мне поставили пластину со штырями и с какими-то винтиками», — рассказала своим подписчикам Воробей.

Поклонники оставили более тысячи комментариев к видео со словами поддержки. Они желают Елене скорейшего выздоровления.

Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка России Рената Литвинова была сбита в центре Москвы в ее день рождения. Случилось ДТП возле одного из ресторанов быстрого питания. В происшествии якобы были повреждены рука и нога знаменитости, из-за чего врачам пришлось оказывать ей экстренную помощь.

Как передавала «Газета.ру», ассистентка Литвиновой рассказала журналистам, что на актрису наехали на пешеходном переходе. Сама актриса также опровергла появившиеся сообщения о том, что она якобы была нетрезва в момент ДТП. По ее словам, полученные травмы были несерьезными, и теперь с ней все в порядке.