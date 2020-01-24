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Российские ватерполистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

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Российские ватерполистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Будапешт, 23 января. Женская сборная России под руководством Александра Гайдукова обыграла команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы по водному поло и завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио.

Основное время матча завершилось вничью (7:7). Победу россиянкам принесла серия пенальти, в которой наша команда обошла соперниц со счетом 4:3. 

Финал состоится 25 января, российская команда сыграет против победителя второго полуфинала (Венгрия — Испания).

Отметим, что россиянки вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2010 года. При этом голландская команда годом ранее взяла «золото». 

Чемпионат Европы является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Путевка на Игры должна достаться финалисту, однако Испания через чемпионат мира выбила себе место на Олимпиаду. Таким образом при любом исходе путевка достанется России как второму финалисту.

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