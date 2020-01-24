ООН поддержала идею Путина провести встречу глав «пятерки» Совбеза

Нью-Йорк, 24 января. ООН приветствует любые усилия, направленные на проведение дискуссий между представителями стран, входящих в Совет Безопасности. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Таким образом, он прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина.

Выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, Путин предложил провести «встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании». По словам российского лидера, Москва намерена как можно скорее отправить соответствующие послания все лидерам «пятерки» Совбеза.

Во время своего выступления в Иерусалиме, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Путина, напомнив, что именно пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность за ситуацию в мире.

«Любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются»,— приводит РИА Новости слова заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака.

Напомним, что Владимир Путин посетил в эту среду Израиль. Его поездка приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. В Иерусалиме в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем» прошло мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!».