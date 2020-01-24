Руководство липецкого завода «Свободный сокол» освободили от уголовного преследования

Липецк, 24 января. МВД РФ по требованию Генпрокуратуры освободило от уголовного преследования руководителей липецкой трубной компании «Свободный сокол».

Как сообщает липецкий портал Glavny.tv, в преддверии визита в Липецк российского президента Владимира Путина, правоохранители сообщили бизнесменам Антону Бабуцидзе и Игорю Ефремову, что они более не являются обвиняемыми по уголовному делу. Им вручили документы, в которых сообщается, что ранее предъявленное обвинение в совершении преступления не является обоснованным, а потому подлежит отмене.

Снятию обвинений предшествовали кадровые изменения в липецкой прокуратуре. Областного прокурора Константина Кожевникова привлекли к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения в деле ЛТК «Свободный сокол». Приказ об этом вышел 30 декабря.

По данным комиссии Генпрокуратуры РФ, полиция не имела достаточных оснований для уголовного преследования, а региональная прокуратура не обеспечила должного контроля за расследованием дела.

Руководители «Свободного Сокола» ранее пожаловались в региональное управление МВД на шантаж со стороны представителей областной прокуратуры. Полицейские жалобу проигнорировали, а позже в отношении владельцев завода были возбуждены уголовные дела. После того, как история получила огласку, дело двинулось с мертвой точки. Один из вымогателей был задержан, второй объявлен в розыск.

Сегодня все аресты со счетов и имущества сняты, деятельность предприятия разблокирована. «Свободный сокол» может полноценно продолжать работу», сообщили адвокаты.