Россиянина Винника положили в больницу в Париже

Афины, 24 января. Гражданин России Александр Винник, который был задержан летом 2017 года в Греции, был экстрадирован во Францию и сейчас расположен парижской больнице Hotel Dieu, сообщает адвокат россиянина Зои Константопулу.

Сообщается, что 23 января Винника забрали из греческой больницы и увезли в неизвестном направлении. Это произошло сразу после решения Государственного совета (высший административный суд в Греции) отклонить жалобу защиты россиянина на выдачу его во Францию и Соединенные Штаты.

«Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как меня проинформировала моя французская коллега», — отметила адвокат Винника.

Как утверждает Константопулу, ее французской коллеге еще не позволили с ним увидеться. По словам адвоката Винника, в Париже его сразу будет ожидать допрос.

Напомним, что Александра Винник ранее арестовали в Греции по запросу США. В Америке россиянина обвиняют в отмывании денег через криптовалютную биржу. Все обвинения Александр Винник отрицает и заявляет о согласии быть выданным в Российскую Федерацию.