Генсек ООН обратил внимание на переброску Турцией боевиков из Сирии в Ливию

Давос, 24 января. Результаты межливийской конференции в Берлине могут быть успешными, но еще не известно, увенчается ли успехом весь процесс урегулирования военно-политического конфликта в Ливии, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международном экономическом форуме в Давосе.

Антониу Гутерреш выразил надежду, что итоги конференции в Берлине все-таки будут иметь положительное влияние на разрешение конфликта в Ливии.

«Это только начало и невозможно сейчас предсказать, увенчается ли это в итоге успехом или нет», — заявил генсек ООН.

Также он обратил внимание на то, что большое количество боевиков из Сирии были перемещены в Ливию.

«Мы видим… Ливию в качестве одного из инструментов, подпитывающих конфликт в Сахеле. Я не могу сказать, что мы выигрываем сегодня войну против террористов в Африке. Они подбираются ближе к прибрежным странам. Мы наблюдаем распространение», — заявил Антониу Гутерреш.

Очевидно имея в виду переброску Турцией боевиков из Сирии в Ливию, он подчеркнул, что разрешить «конфликты, подобные ливийскому, которые как раковая опухоль распространяются на другие зоны», крайне важно.

Генсек ООН отметил, что мы живем не в многополярном мире, а хаотичном.

«Это хаотичный мир. Мы видим большое количество игроков среднего размера, которые становятся деструктивными силами в различных конфликтах. До определенной степени никто не боится никого. Это создает среду, в которой очень сложно решить конфликт дипломатическими усилиями», — отмечает Антониу Гутерреш.

Он подчеркнул, что многополярность — это хорошо, но, по его мнению, многополярный мир еще не является гарантией мира и безопасности.

Напомним, что Турция с прошлого года переправляет в Ливию радикальных боевиков из Сирии. Многочисленные факты были зафиксированы Сирийским центром мониторинга соблюдения прав человека.

Помимо этого, Турция уже длительное время поставляет ливийским бандформированиям оружие, военную технику и своих инструкторов. Начиная с января 2020 года Анкара начала официально отправлять своих военных, после подписания соглашения между главой ПНС Файезом Сарраджем и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.