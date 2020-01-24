Гуттереш сомневается в успешности Берлинской конференции

Давос, 23 января. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сомнение в том, что итоги Берлинской конференции приведут разрешению ливийского конфликта. Об этом он заявил, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств состоялась в Берлине 19 января. В ней, в том числе, приняла участие и Россия. По итогам конференции был принят документ, в котором ее участники призывали к прекращению огня и обязывались воздержаться от вмешательства в ливийские дела, а также предлагали создать единое правительство Ливии, чтобы восстановить государственность, разрушенную вторжением НАТО почти десять лет назад.

Генсек НАТО осторожно оценил итоги конференции.

«Я думаю, что итоги берлинской конференции могут быть позитивными, даже несмотря на то, что это только начало и невозможно сейчас предсказать, увенчается ли это в итоге успехом или нет», — сказал Гутерреш.

Он напомнил, что значительное число боевиков из Сирии переместились в Ливию. По словам Гутерреша, пока нет оснований говорить, что международное сообщество выигрывает войну против террористов в Африке. Кроме того, он сравнил подобные военные конфликты с «раковой опухолью», которые распространяются на остальные районы.

Также он отметил, что отношения между державами в современном мире становятся все сложнее и запутаннее.

Наомним, что с 21 по 24 января в Швейцарии проходит юбилейный, уже 50-й по счету, давосский Всемирный экономический форум (ВЭФ).