Немецкие медики перечислили симптомы рака предстательной железы

Берлин, 23 января. Немецкие врачи перечислили основные симптомы рака предстательной железы.

По мнению специалистов, мужчинам стоит обратиться за медицинской помощью при проблемах с мочеиспусканием, изменении цвета мочи и сексуальных проблемах, передает «МИР24».

Медики сообщают, что рак предстательной железы в большинстве случаев скрывается за безвредными на первый взгляд признаками.

«Непосредственно боль как симптом появляется уже на поздней стадии заболевания», — отмечают специалисты.

Немецкие доктора, в первую очередь рекомендуют обращать внимание на мочеиспускание. Если с этим есть определенные проблемы, то не следует откладывать визит к врачу. Простата расположена ниже мочевого пузыря, поэтому изменение ее формы может сказаться на мочеиспускании. Среди возможных симптомов: слабый поток мочи, трудности с выходом мочи, мочевой пузырь опорожняется не до конца, частые позывы, боль при мочеиспускании.

Еще одним поводом для беспокойства может стать изменение цвета мочи. Этот симптом может быть причиной воспаления, инфекции или опухоли. Следует обратиться к специалисту и при болях во время полового акта.

Немецкие медики подчеркивают, что данные изменения необязательно могут быть связаны с развитием рака предстательной железы, однако это сигнал того, что требуется обратить внимание на свое здоровье и пройти медицинское обследование.

Ранее британские урологи представили исследование, в котором говорится что у мужчин с повышенным уровнем свободного тестостерона и гормона роста выше риск развития рака предстательной железы.

Они отмечают, что рак простаты — второй наиболее часто диагностируемый вид онкологии у мужчин, после рака легких. Согласно данным британских медиков, одним из главных факторов риска развития рака — потребление жирной пищи, так как животные жиры ухудшают всасывание витамина A, который защищает организм от злокачественных опухолей.