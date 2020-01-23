Жириновский назвал слухами сообщения о досрочных выборах в Госдуму РФ

Москва, 23 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал слухами появившуюся в СМИ информацию о возможных досрочных выборах в Государственную думу.

«Мы не против любых выборов, но досрочных не будет. Это лишь слухи в СМИ», — заявил журналистам политик.

Жириновский подчеркнул, что «все выборы пройдут вовремя», как об этом ранее заявлял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, «нет никаких оснований сокращать срок полномочий нынешней Думы».

Агентство Bloomberg 17 января опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник, близкий к партии «Единая Россия», заявлялось, что в России могут пройти досрочные парламентские выборы. При этом авторы добавили комментарий Володина, который заявил якобы, что такой сценарий нереалистичен.

В четверг Володин заявил, что журналисты Bloomberg должны извиниться за фейк о выборах в Госдуму. По его словам, к распространению данной информации подключились другие СМИ. Председатель Госдумы подчеркнул, что в парламенте «эта тема никогда не обсуждалась, не обсуждается».

Вмешательство Запада во внутренние дела России путем вброса фейка о роспуске Госдумы — это попытка «расшатать» политическую систему страны. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сенатор Олег Морозов. По его мнению, все фейки убиваются одним способом — достоверной информацией. Политик обратил внимание, что сегодня нет никакого повода для роспуска Государственной думы.