Спецпредставитель США по Сирии объяснил приостановку операций по борьбе с ИГ в Ираке

Вашингтон, 23 января. Военное командование США приняло решение приостановить операции коалиции против ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России) в Ираке, так как американские силы должны заняться обеспечением собственной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Операции коалиции были в своем большинстве приостановлены в Ираке, поскольку мы сосредоточены на обеспечении безопасности сил (после ракетных ударов Ирана, – Прим. ФАН)», — объяснил Джеффри.

Он добавил, что США сейчас ведут переговоры с властями Ирака, которые ранее потребовали от Вашингтона вывести свои войска из страны. Операции возобновятся после того, как станет ясна позиция властей Ирака по сотрудничеству с США.

Представитель Госдепа отметил, что, несмотря на приостановку операций, США не отмечают активизации террористов ИГ. Он также выразил надежду, что страны-участники коалиции не будут ее покидать, а сама она продолжит свою работу. Обсуждение ситуации в Ираке среди участников коалиции состоится на следующей неделе в Копенгагене.

Напомним, что 3 января иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате удара ВВС США по аэропорту Багдада. После этого Корпус стражей Исламской революции объявил о военной операции «Мученик Сулеймани», в ходе которой были нанесены удары по двум военным объектам США в Ираке.

Американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, все глубже погружая регион в хаос и военные конфликты. Уставший от разрушительного присутствия США Ирак, а также его соседи последовательно призывают американцев покинуть регион, чтобы ближневосточные страны наконец смогли сконцентрироваться на восстановлении урона, нанесенного американской политикой.

1 Организация запрещена на территории РФ.