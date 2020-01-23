Захарова призвала Болгарию сотрудничать с Россией в деле об «отравлении»

Москва, 23 января. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила о необходимости действовать через правоохранительные органы РФ в ситуации с обвинениями в адрес россиян в отравлении болгарского предпринимателя, сообщает корреспондент ФАН.

Отвечая на вопрос о выдвинутых в отношении граждан РФ обвинениях в отравлении в 2015 году бизнесмена Эмилияна Гебрева, Захарова подчеркнула, что в подобных ситуациях надо действовать по линии правоохранительных органов.

«Не столько журналисты должны делать запрос, сколько соответствующие государства, ведущие расследование, должны взаимодействовать с правоохранительными органами тех стран, чьи граждане обвиняются или подозреваются в нарушении законности», — заявила представитель МИД в ходе брифинга.

Захарова отметила, что в подобных случаях ситуацию на контроле держит посольство в стране. Также представитель МИД сама пообещала прояснить все детали данного дела.

Как сообщает «Газета.ру», россияне подозреваются в отравлении предпринимателя неизвестным фосфорорганическим веществом. Имена обвиняемых не раскрываются.

23 января болгарская прокуратура заочно выдвинула обвинения трем гражданам России в связи с предполагаемым отравлением местного бизнесмена Эмилияна Гебрева в 2015 году. По запросу Болгарии россияне были объявлены в международный розыск, на них был выписан «красный бюллетень Интерпола». Согласно данным прокуратуры, отравление было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года. В российском посольстве в Болгарии заявили, что официального уведомления о предъявлении обвинений там не получали.