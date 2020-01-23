Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда

Москва, 23 января. В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед. Как отмечают источники в министерстве обороны РФ, сейчас новинку тестирую атомные подлодки проектов 955 «Борей» и 855 «Ясень».

По мнению экспертов, новинка серьезно расширит возможности российских атомных подлодок.

Как пишет газета «Известия», новинка представляет собой неуправляемые реактивные снаряды. Испытания подтвердили их способность пробивать лед любой толщины. Они будут использоваться для того, чтобы расчистить путь для пуска стратегических ракет, в том числе и из-под воды, а также поднимать на поверхность всплывающие спасательные капсулы, которые используются экипажами при аварии.

Ранее командующий Северного флота адмирал Николай Евменов отметил, что по завершении унификации останется два-три проекта атомных подводных лодок стратегического и многоцелевого назначения. Евменов добавил, что спустя 15–20 лет основу подводных сил Северного флота будут составлять модернизированные корабли проектов «Борей» и «Ясень».

В декабре 2018 года Северный флот возобновил регулярное патрулирование воздушного пространства Арктики.

Напомним, что в конце прошлого года Балтийский завод выпустил на испытания атомный ледокол «Арктика». На первой фазе испытаний проверяется ход ледокола от резервных дизельных генераторов. Также инженеры проверят работу системы электродвижения и способность передачи движения на линию валопровода.