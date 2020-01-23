ВОЗ не торопится объявлять ЧС из-за нового коронавируса

Москва, 23 января. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса в Китае.

«Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию (в связи с недавней вспышкой коронавируса) пока слишком рано», — сообщил представитель организации.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отмечал, что организация будет продолжать оценивать степень опасности нового коронавируса, но для продвижения в данном вопросе специалистам ВОЗ необходимо больше информации. По его словам, в организации внимательно наблюдают за мерами, предпринимаемыми китайскими специалистами. Он отмечает, что представители ВОЗ находятся в постоянном контакте с китайским правительством, пишет RT.

Как говорит Гебреисус, ВОЗ осведомлен о ситуации с предполагаемыми случаями заболевания за пределами Китая, однако данные сообщения требуют проверки.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медицинским работникам удалось установить, что причиной эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Источником вируса стал городской рынок морепродуктов. Согласно данным китайских ученых, первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра. По последним данным, от нового типа коронавируса (2019-nCoV) уже скончались 17 человек, более 600 человек заражены. Кроме того, случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.