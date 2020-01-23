США вновь расширили санкции против Ирана

Вашингтон, 23 января. Вашингтон расширил санкционный список по Ирану, сообщается в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В санкционный список включен один гражданин Ирана, а также гражданин КНР. Ограничительные меры введены также против шести компаний, одна из которых из ОАЭ, пять других из Китая. В документе уточняется, что санкции вводятся «против нефтехимических и нефтяных компаний, участвовавших в транзите экспорта Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) на сотни миллионов долларов».

Причиной введения санкций OFAC называет то, что «нефтяная отрасль Ирана финансирует Корпус стражей Исламской революции [КСИР, элитные части ВС Ирана] и близкие к нему террористические группы».

«Это основной источник дохода иранского режима, финансирующий его злонамеренную деятельность на Ближнем Востоке. Данные компании помогают иранскому нефтяному экспорту в нарушение экономических санкций США», — говорится в документе.

На территории США будут заблокированы все счета и имущества этих компаний.

В 2018 году Вашингтон заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий, предусматривающего сокращение ядерной программы Ирана. США восстановили все санкции против Ирана. При этом ограничительные меры постоянно ужесточаются и расширяются. К примеру, в среду сообщалось, что граждане Ирана больше не могут обращаться за инвестиционной и коммерческой визой в США.

В 2020 году США продолжили жесткое давление на Иран. Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада, передавал RT. Авиаудар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».

После убийства Сулеймани власти Ирака потребовали вывода американских войск. Вашингтон уже отказался уходить с чужой земли. Последние события вызвали новую волну недовольства политикой США в регионе, теперь сценарий «Янки, гоу хоум» неизбежен.