Министр окружающей среды Словакии подал в отставку после пьяной драки в ресторане

Братислава, 23 января. Глава министерства окружающей среды Словакии Ласло Солимош был вынужден уйти в отставку после пьяного дебоша. 23 января Солимош провел пресс-конференцию, в ходе которой извинился за свои действия, а также объявил об отставке.

«Я готов нести ответственность за свой человеческий промах. Мне очень жаль, что моя четырехлетняя карьера заканчивается из-за одного неверного шага. Сегодня я ухожу в отставку. Прошу прощения у своей семьи, коллег по министерству и общественности», — сказал Солимош.

22 января Солимош и его брат были доставлены в отделение полиции в Братиславе после драки с их участием в одном из ресторанов в Братиславе. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, передает НСН.

Братья Солимош устроили драку с сотрудниками ресторана, в ходе которой разбили витрину в заведении. Одному из сотрудников ресторана понадобилась медицинская помощь. По словам очевидцев, в ходе потасовки Солимош кричал, что является министром, поэтому требует к себе «должного уважения», передает АиФ.