Три человека проверяются в Мексике на наличие коронавируса

Мехико, 23 января. Три человека в Мексике могут быть заражены новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает газета Excelsior со ссылкой на Министерство здравоохранения латиноамериканской республики.

Сейчас врачи проверяют мужчину, женщину и двухлетнюю девочку, у которых наблюдаются симптомы заболевания. Они проживают в штате Халиско в западной части Мексики. По предварительным данным, мужчина недавно вернулся из китайского города Ухань, который стал очагом распространения вируса.

До этого в Мексике были госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус, однако диагноз ни одного из них не подтвердился.

Напомним, что по последним данным, вирусом заразились не менее 600 человек, еще 17 скончались. Вспышка заболевания началась в Ухане, однако сейчас случаи заболевания фиксируются по всему миру, в том числе и в США. Всемирная организация здравоохранения отметила, что пока не готова объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

Как отметил ранее руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ доктор биологических наук Михаил Щелканов, жителям России новый вирус пока не угрожает.

Вирусолог посоветовал россиянам воздержаться от путешествий в Центральный Китай и чаще обращаться к сайту Роспотребнадзора, если вам нужно выехать за пределы России.