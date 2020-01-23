نتائج ليبيا ، 23 يناير: دليل مدحض على تواجد الشركة العسكرية الخاصة (فاجنر) في ليبيا

ليبيا ، 23 يناير: طالب الجيش الوطني الليبي بنقل السجناء من معيتيقة، وتركيا تجبر المرتزقة السوريين على القتال إلى جانب المجلس الوطني الانتقالي لليبيا ، وسيعقد المؤتمر الوزاري حول الوضع في ليبيا في برلين

ARD الألمانية و كوروتكوف اعترفا عدم وجود أدلة حول تواجد الشركة العسكرية الخاصة (فاجنر) في ليبيا

اصبحت صحفية ARD الألمانية "كريستين ناجل" مشغولة بالبحث عن الشركة العسكرية الخاصة (فاجنر) في ليبيا.

. ومع ذلك ، لم تتمكن من جمع أدلة على وجود الشركة العسكرية الخاصة (فاجنر) في شمال إفريقيا.

عند إعداد المذكرة التحليلية ، لجأت ناجيل إلى رئيس فريق التحقيق في فريق مكافحة النزاعات ، روسلان ليفييف ، والصحفي في نوفايا غازيتا دينيس كوروتكوف. ومع ذلك ، لم يتمكنوا من تقديم أي دليل يثبت وجود فاجنر في ليبيا. كل إجابات ليفييف وكوروتكوف تراجعت إلى "احتمال كبير" ("مع احتمال كبير") - التعبير المفضل للدبلوماسيين البريطانيين.

قالو المحققون لناجل :"أما بالنسبة إلى ليبيا ، فلا تزال الكثيرمن الاشياء غير واضحة. رغم أن الكثيرين يقولون إن موظفو شركة فاجنرموجودون هناك وكننا لم نر حتى الآن صورًا أو فيديويثبت وجودهم".

في وقت سابق ، قال كوروتكوف ، الذي أدين بعلاقته بالإرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية المحظور في الاتحاد الروسي ، إن حزب فاجنر لديه معدات ثقيلة في ليبيا.

وبالإضافة إلى ذلك, ارض استشهدت ARD بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود لفاجنر في ليبيا. ومن الواضح أن الزعيم التركي يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية في ليبيا. تصريحات أردوغان حول وجود الشركات في ليبيا أصبح ذريعة لإرسال العسكرية التركية والإرهابيين السوريين إلى البلاد الأفريقية.

ودعا عضو مجلس الخبراء التابع للمنظمة العامة "ضباط روسيا" و أستاذ مساعد بالجامعة الروسية للاقتصاد, ألكسندر بيريندزيف ARD إلى تحليل الحالة الراهنة في ليبيا وفهم الأسباب الحقيقية للصراع ، بدلا من محاولة جذب انتباه الجمهور في بيئة إعلامية تنافسية.

وقال برندزيف في تعليق "ما يفيدهم من البحث عن فاغنر؟ كما أفهم بالنسبة لهم هذه هي طريقة من الطرق لخلق أسطورة الشر بدلاً من تحليل العلاقات الليبية ، لمعرفة ما الذي يعيق التوصل إلى تسوية سلمية".

الجيش الوطني الليبي يطالب بنقل السجناء من معيتيقة.

تم طلب نقل السجناء في سجن معيتيقة الغير الرسمي في العاصمة الليبية بسبب تحوله إلى قاعدة عسكرية. وحتى الان، لا يزال به علماء الاجتماع الروس المحتجزين بشكل غير قانوني.

خاطب الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المساري منظمات حقوق الإنسان. وطالبهم بتأمين نقل جميع السجناء من سجن معيتيقة غير الرسمي في طرابلس. ووفقا له ، تم تحويل السجن الآن إلى قاعدة عسكرية. في هذا الصدد ، فإن المحتجزين في خطر.

تركيا تجبر المرتزقة السوريين على القتال إلى جانب المجلس الانتقالي الليبي.

بدأت تركيا تمارس الضغط القوي على المسلحين السوريين. عن طريق تخفيض مرتبات أولئك الذين لا يريدون القتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا.

بدأت تركيا باجبار المرتزقة المسلحون في محافظات الحسكة السورية وفي شمال الرقة على القتال في ليبيا. وفقًا لوكالة سانا ، بدأ المسلحون الذين يحصلون على راتب من أنقرة يتعرضون للضغوط لأنهم لا يريدون الانضمام إلى الجماعات المسلحة بطرابلس. من أجل إجبارهم على خوض الحرب ضد الجيش الوطني الليبي ، قامت تركيا بقطع و تقليص مرتباتهم.

وما نتج عن ذلك من نقص في الموظفين فبدات تركيا ان تستعيد طاقتها بمساعدة اللاجئين الموجودين في السجون التي أنشأها الإرهابيون في سوريا. ويجبر الأشخاص المسجونون على التعبئة من أجل الذهاب لاحقا إلى ليبيا للقتال إلى جانب المجلس الوطني الانتقالي.

سيعقد المؤتمر الوزاري المعني بالحالة في ليبيا في برلين.

سيعقد مؤتمر وزاري بشأن تسوية الحالة في ليبيا في برلين في الأسبوع الأول من شباط / فبراير. وهذا ما قاله وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسغلو.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي ، الذي يعقد في دافوس ، لاحظ الوزير أن المشاركين ينتظرون التاريخ المحدد من ألمانيا ، ولا سيما من وزير الخارجية هيكو ماس.

و شرح كافوسوغلو: "أعتقد أنه سينسق هذا مع وزراء آخرين يريدون المشاركة. وقد أيدنا بالفعل فكرة عقد الاجتماع المقبل".

عقد الاجتماع السابق بشأن ليبيا في 19 يناير في العاصمة الألمانية. وكان المؤتمر الدولي استمرارا للمحادثات التي عقدت في موسكو في 13 كانون الثاني / يناير ، بفضل جهود الدبلوماسيين الروس.

بدأت عملية التفاوض بشأن ليبيا بعد اجتماع الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في 8 يناير في اسطنبول. ودعا القادة أطراف الصراع الليبي إلى وقف القتال اعتبارا من 12 كانون الثاني / يناير.