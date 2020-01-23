Администрация президента США запретила «родительный туризм»

Вашингтон, 23 января. Администрация американского президента приняла постановление, согласно которому «родильный туризм» (въезд в США для рождения ребенка и автоматического получения им гражданства) теперь под запретом.

Сообщается, что беременные женщины будут получать отказ в американской визе если сотрудники консульства выявят их реальную цель посещения Соединенных Штатов во время собеседования.

При помощи данного постановления администрация президента США намерена пресечь попытки иностранных граждан предоставить своему ребенку американское гражданство по праву рождения. Постановление начинает действовать с 24 января 2020 года.

На Международном экономическом форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп сообщил, что может расширить список государств, на которые будут ограничиваться ограничение на въезд в США, сообщают «Известия». По информации издания Politico, в данный список могут войти Белоруссия, Киргизия, Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея. Однако журналисты подчеркивают, что список окончательно утвержден не был и речь не идет о полном запрете на въезд в Штаты. Официальное заявление администрации Белого дома по вопросу ограничений на въезд в страну может быть сделано уже 27 января.

Точные данные о детях, которые родились на территории США в результате «родильного туризма» отсутствуют, но согласно одному из американских центров по изучению миграции, количество таких новорожденных составляет около 33 тыс. каждый год. Как сообщает Associated Press среди лидеров по такому типу туризма Китай, Российская Федерация и Нигерия.