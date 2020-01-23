ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки в Дагестане

Махачкала, 23 января. Шестеро членов запрещенной в России религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» задержаны в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ в Республике Дагестан.

«Управлением ФСБ РФ по Дагестану совместно с сотрудниками МВД пресечена деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», — говорится в сообщении​​​.

В ведомстве также добавили, что правоохранители задержали шесть граждан России, которые являются лидерами и активными участниками экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». По месту жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены экстремистские материалы в печатном и цифровом виде.

В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.