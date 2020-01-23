Совфед поддержал готовящиеся изменения в системе расчета зарплаты учителям

Москва, 23 января. Совет Федерации поддержал обращение к правительству РФ, в котором предлагается изменить систему расчета зарплаты для учителей, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.

В комитете Совфеда по науке, образованию и культуре сообщили «Известиям», что в майских указах президента содержится требование об увеличении зарплаты учителей как минимум до уровня средней по региону, однако чиновники в регионах идут на ухищрения, чтоб этого не делать.

К примеру, фиксированный оклад педагога составляет 30% от зарплаты. Остальные выплаты назвали стимулирующими, с которыми можно делать что угодно. По словам сенатора Валерия Маркова, повышение оклада до 70% позволит исключить эти «игры».

Отметим, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил целый пакет изменений в социальной и политической сферах, передавал RT. Так, с 1 сентября 2020 года государство обеспечит всех учащихся 1–4 классов бесплатным питанием в столовых. Учителя в дополнение к действующим бонусам получат доплату за классное руководство — не менее пяти тысяч рублей.

Позднее стало известно, что первые выплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей учителя получат с 1 сентября 2020 года. Вице-председатель правительства Татьяна Голикова также обратила внимание сотрудников Минпросвещения на национальную стратегию учительского роста — документ, в котором говорится об отраслевой системе оплаты труда в образовании. Ведомство совместно с регионами должно в мае 2020 года представить доклад по оплате труда учителей в субъектах России.