Санкции США против «Северного потока – 2» мешают переходу ЕС на экологичное топливо

Давос, 23 января. Американские санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» сдерживают переход Европы на экологичные виды топлива. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Через наши трубопроводы в Европу, включая «Северный поток – 2», мы помогаем Европе также перейти на более чистую энергию. Именно поэтому мы не очень довольны санкциями в отношении «Северного потока – 2», потому что считаем, что это санкции на переход Европы на более экологически безопасные виды топлива», — сказал Дмитриев.

По его словам, при использовании газа в атмосферу выбрасывается на 45% меньше вредных веществ, чем при использовании угля, а также на 30% меньше, чем при сжигании нефти.

Дмитриев указал, что именно Россия является крупным игроком в нефтегазовой отрасли, а имеющим 25% мировых запасов нефти и 20% мирового экспорта. Он подчеркнул, что Россия намерена увеличивать добычу газа.

Также Россия помогает Азии переходить на более чистую энергию за счет газа, отметил Дмитриев. Он рассказал, что РФ уже создала инфраструктуру для поставок экологически чистого топлива в Азию.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. В нем принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.