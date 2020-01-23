Захарова заявила, что Россия категорически не приемлет санкции США против Кубы

Москва, 23 января. Россия считает категорически неприемлемыми санкции США против Кубы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы категорически не приемлем данные шаги, солидарны с народом Кубы, нашим стратегическим партнером и союзником, в необходимости скорейшего снятия противоправной блокады», — пояснила она.

Захарова также добавила, что введение очередных ограничительных мер Вашингтона в отношении Гаваны направлено на удушение экономики Кубы и свидетельствует о том, что США готовы нарушать права человека ради достижения собственных целей.

«США сознательно дистанцируются от одной из основ современного мироустройства, а именно — защиты прав человека», — подчеркнула дипломат.

Напомним, в 2015 году США и Куба взяли курс на улучшение двусторонних отношений. В 2016 году тогдашний президент США Барак Обама посетил с официальным визитом Кубу, где также было открыто американское посольство. В 2017 году новый президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть политику Вашингтона в отношении Кубы, несмотря на курс на нормализацию отношений между странами.

В декабре 2018 года США ввели санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, назвав их «тройкой тирании». При этом в Вашингтоне пообещали бороться с их «антидемократическими режимами».