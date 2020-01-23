Обвиненная в сепаратизме экс-глава Славянска Штепа собирается вновь стать мэром города

Славянск, 23 января. Экс-глава города Славянск в Донецкой области Неля Штепа, которую украинские власти обвиняли в «сепаратизме» и «создании террористической группы» собирается вновь баллотироваться в мэры города.

Неля Штепа уже была главой Славянска с 2010 по 2014 год.

«Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никуда меня не закроют, потому что эта статья является неконституционной», — заявила Штепа.

Ранее Неля Штепа получила от украинских властей 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу. Украину обязал выплатить компенсацию Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, в 2014 году Штепу отправили в отставку с поста городского главы Славянска. Она была задержана по подозрению в содействии ополченцам Донбасса и заключена под стражу. В сентябре 2017 года украинский суд отпустил чиновницу под домашний арест, обязав ее носить электронный браслет слежения.

После государственного переворота на Украине ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новым властям и объявили о своей независимости. Киевское правительство начало вести силовые операции против республик Донбасса. Согласно имеющимся данным, жертвами конфликта на востоке Украины стали около 15 тыс. человек.