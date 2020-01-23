Гудков назвал шуткой свои слова о сотрудничестве с Gucci

Москва, 23 января. Российский телеведущий и шоумен Александр Гудков признался, что информация о том, что он стал лицом итальянского модного дома Gucci в России, была шуткой.

На пресс-конференции, посвященной фильму «Марафон желаний», Гудков в шутку рассказал, что Gucci выбрала его своим первым официальным представителем в России. Кроме того, шоумен признался, что якобы летал на Неделю моды в Милане, где встретился с Джаредом Лето.

«Сидел рядом с Джаредом Лето в первом ряду, сказал ему: «Hello, Jared». А он мне: «Who are you?», а я отвечаю: «I’m a famous Russian freak (Я известный русский фрик. — Прим. ред.)». И мне за это ничего не было, просто невероятно!» ― приводит слова Гудкова Hello.

Однако позже в комментарии изданию Glamour «известный русский фрик» сообщил, что его слова были всего лишь шуткой. Представители марки в России также отметили, что Гудков хоть и является другом бренда, но не выступает его официальным лицом.

Ранее сообщалось, что знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова сделала роскошный подарок новорожденной дочери Симоньян. На опубликованных главредом RT в социальной сети кадрах запечатлены брендовые ползунки от Gucci и платье Dolce&Gabbana.