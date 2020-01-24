Сирия новости 24 января 07.00: ВВС САР атакуют боевиков в Идлибе и Алеппо, САА продвигается в Хаме

Сирия, 24 января. Авиация ВВС САР атакует боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Курдские боевики SDF проводят обучение более 100 бойцов в Дейр-эз-Зоре. Террористы пытаются противостоять попыткам продвижения САА в Хаме, о чем сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят авиаудары по позициям боевиков в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА): понесла потери в результате атаки боевиков в юго-восточной части провинции Идлиб.

Курдские вооруженные формирования: проводят обучение 130 бойцов, которые впоследствии пополнят ряды SDF.

Провинция Алеппо

Вертолеты Военно-воздушных сил САР сбрасывают бомбы на позиции боевиков в районе населенных пунктов Халса и Хан-Туман, расположенные на юге провинции Алеппо. Как сообщает на странице в социальной сети Facebook Almohrar Media Network, сброс бомб вертолетами также был произведен на юге провинции Идлиб — были атакованы позиции боевиков в районе города Маарет ан-Нуман.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики из альянса «Демократические силы Сирии» (SDF) проводят вербовку мирных жителей, которые впоследствии пополнят ряды SDF. Арабский портал Vedeng пишет о 130 бойцах — именно столько были отправлены в лагеря курдских боевиков для прохождения боевой подготовки.

Провинция Идлиб

В окрестностях населенного пункта ат-Тах в юго-восточной части провинции Идлиб боевики с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожили противотанковый расчет САА. Almohrar Media Network сообщает о жертвах и раненых в результате нападения.

Тем временем авиация ВВС САР наносит авиаудары по позициям боевиков в районе Джебель аль-Арбаин на юге провинции Идлиб, о чем сообщается на странице портала Almohrar Media Network в Facebook.

Провинция Хама

Боевики противостоят попыткам продвижения сил САА в районе деревни Джиср Бейт ар-Рас на западе провинции Хама, информирует MasarPressNet на своей странице в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Хасака

Пользователь Twitter (@MHJournalist) опубликовал фото с комментарием о том, что автоколонны ВС США передвигаются по трассе М4 из провинции Хасака в населенный пункт Телль-Тамр. В настоящее время данная информация проверяется.