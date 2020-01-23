Президент Польши объяснил отказ от участия в форуме памяти жертв Холокоста

Давос, 23 января. Президент Польши Анджей Дуда считает, что принял правильное решение, отказавшись от поездки на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Дуды, позиция Польши по вопросу событий, происходивших в годы Второй мировой войны, не была представлена на форуме в Израиле.

«Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии… Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение не ехать», — заявил президент Польши.

Дуда также добавил, что Варшава продолжит борьбу с «фальсификацией истории».

Ранее Анджей Дуда заявил, что получил от израильской стороны приглашение на форум, однако не намерен принимать в нем участия, так как ему не дадут там выступить с речью. В Иерусалим также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, однако в последний момент он решил отказаться от участия в форуме. Позднее израильская сторона выразила недоумение и сожаление в связи с решением Зеленского.

23 января в Иерусалиме прошел Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками.

К участию в памятных мероприятиях приглашены лидеры десятков стран мира. Президент России Владимир Путин стал главным иностранным гостем форума в Иерусалиме. В ходе своего выступления Путин предложил провести саммит с участием лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем.