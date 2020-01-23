Путин не успел переговорить с другими главами государств в Израиле из-за нехватки времени

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин во время посещения Иерусалима не имел возможности провести полноформатные переговоры с другими лидерами государств, которые тоже были приглашены на форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин фактически смог только поприветствовать других глав государств и правительств, которые принимали участие [в форуме]. Просто с точки зрения времени возможности для сколько-нибудь субстантивного общения не было», — сообщил Дмитрий Песков.

23 января Владимир Путин посетил Израиль. Поездка российского президента была приурочена к 75-й годовщине освобождения Красной армией концентрационного лагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Глава российского государства встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и вместе с ним открыл памятник героям блокадного Ленинграда — бронзовую стелу, которая была установлена в Иерусалиме по инициативе местных жителей.