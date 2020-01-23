Япония обнародовала документ о переговорах с СССР от 1956 года о принадлежности Курил

Москва, 23 января. Правительство Японии в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении отношений после Второй мировой войны сняло претензии на южную часть Курил. Об этом сообщает газета «Асахи» со ссылкой на записи тех времен сотрудников МИД Японии, которые до этого момента не публиковались.

По данным издания, документы находились в архиве бывшего премьер-министра Такэо Мики, а после его смерти были переданы в библиотеку Университета Мэйдзи, находящегося в Токио. Здесь следователи обнаружили раритетные данные, сообщает телеканал «360».

Отметим, что Токио настаивает на необходимости обсуждения с Москвой принадлежности Южных Курил. Для подписания мирного договора в этом вопросе должна быть поставлена точка, передает Deita.ru.

Обнаруженные раритетные документы свидетельствуют о том, что Япония в 1956 году временно сняла территориальные требования для восстановления двухсторонних отношений с СССР.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, опираясь на Трактат о торговле и границах 1855 года между Японией и Российской империей. В России же утверждают, что острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не обсуждается.

В 1956 году СССР и Япония заключили Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана, при этом принадлежность островов Кунашир и Итуруп не обсуждалась. Однако последующие переговоры зашли в тупик, и мирный договор между странами до сих пор не подписан.

Однако, как сообщает «Газета.ру», Япония постепенно становится все ближе к тому, чтобы принять условия мирного договора с РФ. Ранее премьер-министр Синдзо Абэ заявлял, что намерен подписать мирный договор с Россией. В частности, он говорил об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2018 года. Но с тех пор соглашение все еще не подписано.