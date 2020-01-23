Профессор Острецов дал прогноз на будущее после страшного предсказания часов Судного дня

Стрелки «Часов Судного дня», проекта журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», в третий раз за всю свою историю показали без двух минут полночь, что говорит о катастрофическом риске начала ядерной войны. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось получить комментарий профессора, специалиста по ядерной физике и атомной энергетике Игоря Острецова.

Напомним, проект «Часы Судного дня» был начат в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке бюллетеня университета появляется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. То время, которое остается до полуночи, символизирует международную напряженность в развитии ядерного вооружения. Сама полночь считается моментом ядерного катаклизма.

В церемонии демонстрации часов в 2020-м году принял участие бывший генсек ООН Пан Ги Мун.

«Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю «Часов Судного дня», — предостерег глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Эксперты объясняют такую опасность неготовностью странами-обладательницами ядерного оружия вести адекватный диалог. Приоритеты отдаются военным возможностям, а не дипломатии.

Но не все ученые согласны со столь устрашающими прогнозами.

«То, что мир катится к ядерной катастрофе, — это сущий бред. Я всегда в этом смысле цитирую замечательный французский фильм «Фанфан-тюльпан». Там есть такая сцена, когда обсуждается стратегия наступления, и великий маршал приказывает открыть огонь и закрыть форточки. То есть если главнокомандующий и самые главные исполнители, отдав приказ открыть огонь, не имеют возможности закрыть форточки, то они никогда не прикажут открывать огонь.

Ученый советует всегда при таких апокалиптических прогнозах вспоминать эпизод из «Фанфан-тюльпана» и оценивать мировую ситуацию более трезво.

«Создание ядерного оружия, — продолжает собеседник ФАН, — поставило на одну доску самых главных маршалов и быдло. Первый удар всегда будет нанесен по финансовым, политическим центрам. И руководство подвергается очень большому риску. 70 лет после создания ядерного оружия никаких крупных войн между крупными государствами не было. Никаких крупных войн и не будет. Все будет происходить на уровне террористических операций, как до сих пор».

И все же в ООН обеспокоены тем, что стрелки часов показали время 23:58. Впервые такое произошло в 1953 году, когда СССР и США с разницей в 9 месяцев испытали свои термоядерные бомбы. А во второй раз — в 2018-м после ядерных испытаний Северной Кореи.