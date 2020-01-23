Специалисты подсчитали среднюю зарплату директоров по строительству в России

Москва, 23 января. Специалисты выяснили, в каких регионах России директора по строительству получают самые большие зарплаты. Исследование проводилось в 70 крупнейших городах нашей страны. Анализом занимался сервис Superjob.

Так, по данным сервиса, директор по строительству в Казани в среднем получает 145 000 рублей, его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 220 000 рублей в месяц, а в Северной столице – 202 000 рублей в месяц.

В других крупных города ситуация сложилась следующим образом: в Ульяновске директор по строительству зарабатывает 125 000 рублей, а в Нижнекамске – 125 000 рублей, в Чебоксарах – 125 000 рублей, в Йошкар-Оле – 123 000 рублей в месяц.