Сирия, 24 января. Боевики предприняли две попытки контрнаступления в провинции Идлиб. Курдские боевики подозреваются в минировании автомобиля у границы с Турцией. США задействовали авиацию для патрулирования территории в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии атаковали укрепрайоны боевиков в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с исламистами на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции САА в городе Ракка; сообщило о налете на позиции курдских радикалов в Южной Хасаке.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): предприняла попытку контратаки на позиции САА у Маар-Шмарина в Идлибе.

Соединенные Штаты: осуществили вылеты в районах нефтяных полей в северной части Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали перестрелки с турками на севере Хасаки; лишились двух своих боевиков в результате нападения террористов ИГ1 в северной части Дейр-эз-Зора; развернули подкрепления в районе города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие формирования: понесли потери в результате взрыва заминированного автомобиля у Тель-Абьяда на севере Ракки.

Провинция Алеппо

На западе провинции в минувшие сутки разворачивались ожесточенные бои. Согласно сведениям ЦПВС РФ, около 50 исламистов прибегли к атаке на подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории в пригородах Алеппо, задействовав четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами. В отражении нападения принимали участие как пехотные части Сирийской арабской армии (САА), так и объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии. Авиация союзников осуществляла боевые вылеты в местах базирования джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Мансура, Аль-Хамира, Зитан, Шувейхана и Кафр-Хамра, о чем сообщал на своей странице в сети Facebook военный источник (Almohrarmedia4).

Во второй половине дня радикалы вновь открыли огонь по районам, подконтрольным силам САР. Twitter-канал (MasarPressNet) передавал, что под ударом оказалась деревня Ас-Сафира.

Стало известно о прибытии в провинцию материально-технического обеспечения из РФ. Подкрепление было доставлено на место базирования специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон поблизости от населенного пункта Аль-Вахшиа, сообщало информагентство Furat News.

В Сирии состоялись три гуманитарные акции российского Центра по примирению враждующих сторон. 1250 продовольственных наборов прибыли на территорию провинций Алеппо, Даръа и Ракка, где были распределены среди мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» вновь предприняли вылазку в зоне контроля курдских боевиков. Под ударом оказался автомобиль «Демократических сил Сирии»**** (SDF), на котором осуществлялось патрулирование города Аль-Эзба. Атака обернулась гибелью одного и ранением еще одного из членов формирования. Джихадисты ИГ заявили о причастности к случившемуся. Позднее также поступали данные о том, что снайпер ИГ застрелил еще одного из курдских радикалов.

Позднее военный источник в Twitter (nahermedia) сообщал, что поблизости от города Шхиль были развернуты дополнительные части SDF. Местные активисты полагают, что они займутся поиском и ликвидацией так называемых спящих ячеек.

Провинция Идлиб

Накануне исламисты вооруженной оппозиции предприняли сразу две попытки контрнаступления в Южном Идлибе. Центр по примирению враждующих сторон сообщал о том, что первая группа, состоящая из 200 джихадистов «Исламской партии Туркестана», атаковала расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Абу-Джрейф и Самка, последний наряду с близлежащим поселением Хуайн-Эль-Шааф был захвачен в результате столкновений. Одновременно с этим вторая группа из 250 боевиков совершила вылазку на позиции правительственных сил у населенного пункта Маар-Шмарин.

Как известно, в обоих налетах радикалы задействовали пикапы, оснащенные крупнокалиберными орудиями, БМП, танки и «джихад-мобили». Обе стороны понесли серьезные потери в живой силе — были убиты 40 военнослужащих САА и 50 исламистов. В числе прочих погиб гражданин Германии Абдул Рахман Джаллад, сражавшийся на стороне САА.

Действия джихадистов спровоцировали возобновление воздушных атак ВВС Сирии и ВКС РФ. Военные самолеты союзников нанесли точечные авиаудары по военным объектам боевиков на подступах к населенным пунктам Маарет ан-Нуман, Кафр-Набаль, Ариха, Маар-Шмарин и Сарджа, передавал Twitter-канал (Almohrarmedia4).

В течение дня также фиксировались перестрелки на северо-западе соседней Хамы в долине Аль-Габ. О потерях сторон на данном направлении до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Боевики «Исламского государства» сообщили о проведении вылазки в Ракке. По информации военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), джихадисты устроили засаду на солдат Сирийской арабской армии (САА), патрулировавших территорию города. Налет произошел в квартале Ресафа. Связанные с ИГ медиапорталы заявили, что в ходе вооруженного противостояния были убиты 20 сирийских военных, однако официального подтверждения эти данные так и не получили.

Вечером произошел взрыв в приграничном с Турцией районе. Агентство новостей SANA News передавало, что детонация СВУ, заложенного в автомобиле недалеко от города Тель-Абьяд, привела к гибели как солдат ВС Турции, так и бойцов протурецких формирований. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики.

Провинция Хасака

Американские военные самолеты осуществляли патрулирование в северной части провинции. По данным агентства новостей Al Alam TV, их целью являлось предупреждение возможных вылазок неизвестных в районах богатых энергоресурсами. Напомним, Вашингтон ведет незаконную добычу нефти на сирийских месторождениях с целью ее дальнейшей продажи.

Поступали данные о перестрелках на линии соприкосновения сил турецкой армии и курдских бандгрупп. Twitter-канал (TurkPressMedia) сообщал о том, что противники обменивались ударами на севере провинции. Как отмечалось, инициаторами вооруженных столкновений стали курдские радикалы.

Во второй половине дня стало известно о новом нападении террористов «спящих ячеек» «Исламского государства» на занимаемой «Демократическим силам Сирии» (SDF) территории. В соответствии с заявлением подконтрольного ИГ интернет-портала, джихадисты совершили налет на пункт командования SDF вблизи деревни Аль-Хаддия, что привело к ранению двух курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.