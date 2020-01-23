Россияне рассказали, что сделают с новогодними елками

Москва, 23 января. Некоторые жители России предпочитают не выбрасывать новогоднюю ель, а превратить ее в дрова или масленичное чучело. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса SuperJob.

В опросе принимало участие 1600 человек из 319 населенных пунктов нашей страны. Респондентов спрашивали о том, как они распорядятся своей новогодней елкой.

12% опрошенных еще не приняли решения о будущем своей елки, а 35% планируют выбросить или уже выбросили новогоднюю красавицу в мусор. По 19% опрошенных выступили за то, чтобы сдать растение на переработку или распилить на дрова.

7% сообщили, что отдадут свое дерево животным в зоопарк, а 3% сделают из нее сувениры.

Отмечается, что 5% респондентов заявили о том, что превращают дерево в масленичное чучело или отдают на корм рогатому скоту.

Результаты опроса показали, что 25% опрошенных старше 45 лет используют елку в качестве дров. Кроме того, мужчины немного чаще женщин сдают елку на переработку.

Ранее сообщалось, что а Подольске вывезли 48 кубометров деревьев для переработки в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке». Жители подмосковного региона сдали в пункты приема более 3 тысяч новогодних елок, передает РИАМО.