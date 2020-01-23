Берлин, 23 января. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал граничащие с Ливией государства поддержать усилия, направленные на прекращение почти десятилетнего конфликта в североафриканской стране.

«Соседствующие с Ливией государства также страдают от этой гражданской войны», — заявил немецкий дипломат на встрече с главой МИД Алжира.

В ходе встречи Маас отметил, что граничащие с Ливией государства играют важную роль в поиске и реализации решений по урегулированию в регионе. Его поддержал министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум.

«Нынешняя ситуация в Ливии не может выдержать эскалации. Соседи Ливии несут ответственность за то, чтобы положить конец кровавым столкновениям», — подчеркнул алжирский министр.

Кроме того, стороны осудили любые попытки вмешательства во внутренние дела страны, напомнив о действиях Турции. Анкара поставляет так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, уличенному в связях с террористами, военную технику и боеприпасы.

Напомним, 19 января в Берлине прошла Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Встреча, по большому счету, завершилась провалом: организаторы конференции не посчитали нужным пригласить к дискуссии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главаря Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что стороны ливийского конфликта отказались присутствовать в одном помещении и говорить друг с другом. Кроме того, Хафтар и Саррадж отвергли предложенные условия, за исключением одного ― представители ЛНА и ПНС Ливии поддержали формат переговоров «пять на пять». Однако этот формат был фактически согласован на переговорах в Москве 13 января.

Встреча в Берлине показала, что Москва имеет явное преимущество в ливийском урегулировании, так как Россия вносит весомую долю конструктива в переговоры ЛНА и ПНС Ливии. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что именно Россия в состоянии спасти Ливию, ставшую жертвой политики Запада.