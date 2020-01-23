В Триполи сирийские боевики продолжают нападать на гражданских

Триполи, 23 января. Сирийские боевики продолжают нападать на гражданских в Триполи. Бандиты врываются в чужие дома и захватывают автомобили.

В столице Ливии находящиеся под руководством нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) боевики напали на местных жителей. Как сообщает источник в социальной сети Facebook, инцидент произошел накануне в районе Салах ад-Дин. По жилой улице в направлении одного из домов шли семь человек, которые общались на сирийском диалекте. С ними находился еще один человек, разговаривавший не по-арабски.

Они ворвались в одно из зданий. Внутри завязалась драка, исходом которой стало ранение одного из находившихся в помещении гражданских. По словам очевидца, боевики вытащили его на улицу.

Также одно из нападений сирийских боевиков на местных жителей произошло рядом с аэропортом «Митига». Несколько вооруженных мужчин завязали стрельбу, после чего попытались захватить гражданский автомобиль. После того, как их попытались остановить, они начали отстреливаться. О погибших и раненых не сообщается. Об этом сообщает арабоязычный аккаунт в Facebook.

Сирийских боевиков переправляет в Ливию Турция для поддержки нелегитимного ПНС. Начиная с прошлого года, они перебрасываются преимущественно из провинции Идлиб в Сирийской Арабской Республике (САР), которая начала освобождаться от террористов в августе 2019 года силами армии.

По последним данным Сирийской обсерватории по правам человека находится около 2 000 боевиков из САР. Все они работают за зарплату, которую выплачивает им ПНС.

Напомним, что сейчас в Триполи продолжается режим прекращения огня между солдатами Ливийской национальной армии и боевиками Правительства национального согласия. Предложенное Россией перемирие наступило в полночь 12 января. Первыми его поддержали военные, после чего примеру последовали и бандформирования, находящиеся под контролем ПНС.