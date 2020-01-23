Сирия, 23 января. За сутки российская сторона провела три гуманитарные акции в Сирии. В междоусобной стычке в Дейр-эз-Зоре был убит один из курдских боевиков. Саперы САА разминировали почти три гектара территории в Даръа и Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели работы по разминированию местности в Дамаске и Даръа; подверглись обстрелам боевиков на окраинах Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих радикалов во время междоусобной стычки в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир аш-Шам»: ведет перестрелки с правительственными силами на северо-западе Хамы.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: организовал три гуманитарные акции в Сирии.

Провинция Алеппо

Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении трех гуманитарных акций в САР. Стало известно, что за сутки сотрудники Центра обеспечили доставку гумпомощи в Алеппо, Ракку и Даръа. 750 продовольственных наборов общим весом в 2,7 тонны были ввезены в населенный пункт Кантара в Алеппо. Кроме того, в Кобани и Кадрии 156 человек получили медицинскую помощь от российских врачей.

Еще 250 корзин с продовольствием были распределены среди жителей деревни Хнейз-эш-Шималия в Ракке. Также груз с продовольствием весом почти в тонну был направлен в Даръа, в поселение Джебаб. Как известно, всего российской стороной были организованы 2343 акций по доставке гумпомощи.

Тем временем боевики вооруженной оппозиции не прекращают обстреливать окраины Алеппо, провоцируя тем самым новые стычки с правительственными войсками. По сведениям военного источника в сети Twitter (alwataniaTahrer), удары пришлись по штабу разведки Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (EsiscTeam) сообщил о еще одной вылазке террористов «Исламского государства»1 на восточном берегу реки Евфрат. Согласно опубликованным данным, джихадисты террористической группировки задействовали снайперов для налета на курдских боевиков, в результате чего один из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) был застрелен. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент выясняется.

Кроме того, курдские радикалы понесли потери и в междоусобной стычке, о причинах которой пока ничего неизвестно. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (nahermedia), один из боевиков SDF был убит другим. О месте происшествия не сообщается.

Провинция Даръа

Появились данные о числе беженцев, вернувшихся в Сирию за последние сутки. Согласно информации, представленной российским Центром по примирению враждующих сторон, в течение дня 335 человек прибыли с территории Ливана, перебравшись через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 750 сирийцев, включая 225 женщин и 383 ребенка, перебрались через пункт пропуска «Насиб» в южной части Даръа. Все они бежали в соседние страны после оккупации их родных поселений боевиками вооруженной оппозиции и джихадистами связанных с «Исламским государством» бандгрупп.

Между тем в провинции продолжились работы по разминированию местности. Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) выполняли зачистку территории на северо-востоке Дамаска, а также в городе Земрин в Даръа. Результатом операции стало уничтожение 43 взрывоопасных предметов.

Провинция Хама

На северо-западе региона вновь вспыхнули вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов антиправительственных бандформирований, выступающих на стороне «Джебхат ан-Нусры»1***. Как передает информационный портал Masar Press Agency, артиллерийские дивизионы САА обстреливают оборонительные сооружения боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Джеб Сулейман, Джиср Бейт ар-Рас, Аль-Хавиджа и Аль-Хаваш в северо-западной части провинции. Информация о потерях радикалов в живой силе или военной технике пока выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.