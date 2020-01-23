Москва, 23 января. Экс-сотрудница Алексея Навального 19-летняя Алена Нарвская опровергла слова одиозного блогера о «бесплатном» обучении его дочери Дарьи в рейтинговом университете США Стэнфорде.

Девушка, которая с 15 лет увлекается политикой, призналась, что больше всего ее разочаровывает Навальный. По ее словам, он публично критикует кумовство, а в «оппозиции» сам без него не обходится. Девушка вспомнила, что пока она работала в разных молодежных движениях без выходных и с температурой, скандальный блогер постил фото с отдыха в теплых странах.

Вот и слова Навального о «самостоятельном» поступлении его дочери в престижный зарубежный вуз, по словам Нарвской, оказались ложью. Девушка на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» подчеркнула, что учеба в Стэнфорде — несбыточная и крайне трудно достижимая мечта для многих молодых людей со всего мира. Нарвская сама пыталась поступить за границу после школы. Грант она получила, но он покрывает лишь 20% от требуемой суммы на обучение.

Выходит, что «сказка», сочиненная Навальным о выигранном его дочерью гранте, который обеспечил ей «бесплатное» обучение, придумана всего лишь для отвода глаз, отмечает Nation News.

«Мало быть умной», — констатировала Нарвская.

Как отмечал ранее экс-замначальника московского штаба Навального Виталий Серуканов, в такое престижное заведение, как Стэнфорд, можно попасть только по блату. Даже наличие денег не всегда помогает устроить ребенка, добавил юрист.

Согласно открытой информации, обучение в университете обходится студентам в 67 тысяч долларов ежегодно — около четырех миллионов рублей. Но дочь Навального утверждает, что такую сумму ее семье платить не нужно: стипендиальная программа университета покрывает расходы студентов, чьи семьи зарабатывают менее 120 тысяч долларов в год.

Однако девушка лукавит: ее отец зарабатывает гораздо больше, но не распространяется об этом.Навальный о своем доходе рассказал всего однажды — в 2017 году: тогда его заработок составил более восьми миллионов рублей (около 135 тысяч долларов).