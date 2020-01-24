Шахназаров назвал революционным изменение Конституции РФ

Новый министр культуры России Ольга Любимова — «талантливый человек, хорошо знающий свою сферу», считает генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей режиссер рассказал, как относится к внесению изменений в конституцию, чьи картины считает образцовыми и почему не стоит бояться направлять госсубсидии на поддержку дебютантов-кинематографистов.

Не надо тянуть с верными решениями

— Карен Георгиевич, вчера Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в конституцию. Как человек, который входит в соответствующую рабочую группу, как в целом оцениваете инициативы главы государства?

— Я считаю, что это принципиальные, почти революционные изменения в политической системе России за последние лет двести. Усиление роли Госдумы, парламента — мы наблюдаем, как действующий президент передает часть полномочий. Это, на мой взгляд, делает нашу систему более устойчивой, ответственной и демократичной.

В значительной степени [эти решения] возлагают на парламент вопросы контроля за исполнением правительством тех или иных решений. Это важно, потому что у нас складывалась ситуация, когда президент занимался абсолютно всем. Понятно, что это очень сложно делать. Внесение поправок функционально оправданно и соответствует, на мой взгляд, требованиям сегодняшнего дня.

— Сейчас многие поднимают вопрос о том, что мы практически на ходу пытаемся внести изменения в наш основной закон. Проект был внесен в Госдуму 20 января, а 23-го прошло первое чтение. Не видите ли вы спешки в этом?

— У нас как-то странно. Одно время все говорили, что мы ничего не меняем: «Застой, что же такое?» Теперь, когда начали что-то делать: «Ой, нет, слишком быстро». Я считаю, что изменения надо проводить действительно быстро и решительно, что сейчас и происходит. Это изменения, которые важны для нашей повседневной жизни. Моя позиция — правильно. Что с этим тянуть?

Это очевидно верные решения и верные поправки. Я не вижу здесь никакого противоречия. Чем скорее это будет внесено, тем скорее это позволит всей нашей политической системе функционировать гораздо эффективнее, чем сейчас. Это повлечет за собой и партийные изменения, потому что речь идет о возникновении совсем другой ситуации в стране.

— Какой?

— Госдума — это что такое? Она избранный орган. Это связь общества, связь народа с властью. У него появляется больше возможности контролировать эту власть, подсказывать, что-то исправлять. Это верно. Все вроде бы этого и хотели, а теперь говорят: «Нет, слишком быстро». Непонятно.

— Планируете ли вы как член рабочей группы выступить с поправками к этому документу?

— Еще очень много работы. Я не исключаю, что могу внести что-то. У меня есть идеи. Предложений в целом очень много, но пока говорить рано. Сегодня прошло только третье заседание группы. Сами инициативы я сейчас обнародовать не буду: их надо сформулировать, продумать.

— К разговору о предложениях нашего президента. В последние дни Владимир Владимирович Путин неоднократно высказывался о необходимости защищать историю Великой Отечественной войны. Готовы ли вы поддержать его, принять участие и в этой работе и помочь «заткнуть рот тем, кто пытается переиначить историю»?

— Я абсолютно готов поддержать, но я, собственно, занимаюсь этим очень давно. Всегда был уверен, что Владимир Владимирович — даже с той точки зрения, что мы с ним одного поколения, у нас отцы — фронтовики, — имеет точно такое же отношение к нашей истории, связанной с Великой Отечественной войной, как и я. Очень рад, что он это озвучил, хотя ничего нового в этом нет. Он всегда об этом говорил. Другое дело — сейчас это приобрело несколько иной характер в связи с 75-летием Победы. Эта тема становится более актуальной.

Что касается меня — я этим всегда занимался в меру своих скромных сил. Пытался защищать память о войне. Если вы посмотрите мои выступления на протяжении всей моей биографии, они всегда были однозначны в отношении памяти о войне. Мне, честно говоря, не надо никаких особых указаний. Я и так это делал и буду делать.

— Например?

— Как директор «Мосфильма» — мы проводим огромную работу по реставрации, по продвижению наших лучших военных картин. Сейчас к 75-летию [Победы] мы сделали огромную программу — в 30 странах мира пройдут показы наших лучших картин на эту тему. Я пытаюсь делать то, что в моих силах.

О перестановке в Минкультуры

— Не могу также не спросить и об изменениях, которые произошли в правительстве. Наверное, одно из самых важных — это смена министра культуры. Ольга Борисовна Любимова пришла на место Владимира Ростиславовича Мединского. Какое наследие досталось новому руководителю Минкультуры?

— При всем уважении к той сфере, в которой я работаю, это, наверное, все-таки не самое важное. Самое важное — это принципиальные изменения. Новый премьер пришел, новый первый вице-премьер Андрей Рэмович Белоусов (ранее помощник президента России, бывший министр экономического развития. — Прим. ФАН). Последнее, кстати, говорит о том, что у нового правительства будет несколько другой вектор отношения к экономическим преобразованиям в стране. Я думаю, это важно.

Что касается министерства культуры — я, во всяком случае, хотел бы предостеречь от бросания камней в адрес ушедшего министра. Он многое сделал на этом посту, и я абсолютно уверен, что в том или ином качестве он останется в культуре. Прекрасный профессионал.

— Какие именно заслуги Владимира Ростиславовича вы можете отметить?

— Он, например, добился того, что в музеи теперь бесплатно приходят молодые люди до 18 лет. Этого, поверьте, пытались достичь многие министры, но не смогли. Не все так просто на практике. Есть музейное сообщество, которое, в общем, не очень поддерживало эту идею. Это его прямая заслуга. И он сделал много таких вещей, которые, может быть, не настолько на виду.

— Что можно ожидать от нового главы Минкультуры?

— Я думаю, что здесь будет определенная преемственность, потому что Ольга Борисовна — талантливый человек, на мой взгляд. Энергичный, хорошо знающий эту сферу, молодой. Я с надеждой, оптимизмом смотрю на ее будущую деятельность. Но не следует и переоценивать. Культура — это сложнейший мир. Мы воспринимаем ее как кино, Большой театр, но это тысячи библиотек по всей стране. Страна-то огромная — театры, музеи, памятники архитектуры, которые надо реставрировать. Это огромный мир. Очень непростая сфера. Можно только пожелать Ольге Борисовне успехов и поддержки ее работы со стороны СМИ.

Советы российскому кинематографу

— К разговору о переменах. Вы неоднократно заявляли, что «Мосфильм» не уступает голливудским студиям, находится «в тройке лучших студий мира» и нашему кинематографу он «не совсем по размеру». Как вы думаете, что должно произойти, чтобы эта ситуация изменилась?

— Проблема российского кинематографа, прежде всего, в том, что он делает мало фильмов. Конечно, студия такого класса, как «Мосфильм», могла бы быть гораздо более эффективно использована, если бы большее количество картин делалось. Россия производит порядка 100 фильмов для кинотеатрального проката. Конечно, мы много и телевизионной продукции делаем, но 100 фильмов для такой страны — это очень мало. Франция делает 400 фильмов. Шведы — там 10 миллионов человек население — делают 60 фильмов в год.

Я считаю, что основная задача — найти механизмы, которые позволили бы резко нарастить количество производимых фильмов. Понятно, что это не должно быть просто госфинансирование. Нельзя же только на него рассчитывать в кино. Но нам надо делать как минимум фильмов 250.

— Другими словами, проблема не в качестве, а в количестве российского кино?

— Качество всегда сопутствует количеству. Кино — такое дело: если вы будете делать 10 фильмов — это не значит, что они будут шедеврами. Если вы будете делать большее количество фильмов, то насчет шедевров не знаю, но у вас будет больше фильмов выше среднего уровня. Если вы посмотрите: американцы делают примерно более 1000 фильмов. При этом вы увидите, что по-настоящему стоящих картин не так много. Это обычная пропорция. Надо наращивать количество фильмов.

— На одной из последних пресс-конференций вы заявили, что «мировое кино переживает серьезный художественный кризис» и российское также находится не в лучшем состоянии.

— Да. Это мое личное мнение, но меня, может быть, и не надо спрашивать на эту тему. Я еще кинорежиссер — у меня свои критерии, свой взгляд на эти вещи, который может быть достаточно субъективным. Я лично считаю так. Но я выступаю не как кинокритик, эксперт. Я выступаю, прежде всего, здесь как кинорежиссер. У кинорежиссеров совсем другая графа оценок. Я знаю, что надо много фильмов выпускать. Оценивать — это по большому счету не мое дело.

— Если мы говорим об оценках — на чем вы основываетесь, говоря про кризис, на что обращаете внимание?

— Я работаю в кино 40 лет, снял более 20 полнометражных картин. Естественно, когда я смотрю кино, то в моих оценках очень много профессионального взгляда. Он, может быть, часто для другого зрителя не очень важен, а для меня — важен. Но я оцениваю кино в первую очередь как профессионал. Понимаю, что необязательно свое мнение сопоставлять с моим.

Я вижу вещи, которые широкий зритель не замечает. У меня завышенные требования к кино. Я сравниваю кинематограф с картинами Федерико Феллини, Луиса Бунюэле, Стэнли Кубрика, Сергея Эйзенштейна. Вот моя планка. Но я не говорю, что зритель должен оценивать с этой точки зрения.

— Ваша коллега по цеху, депутат Елена Григорьевна Драпеко, не так давно говорила, что сейчас самое трудное — это «догнать самих себя в части содержания», так как в кинематограф идут люди, которые не получили профессионального или жизненного опыта до начала обучения на сценариста или режиссера. Согласитесь или опровергнете?

— Согласен, это верно. Но надо сказать, что образование сейчас везде в мире не лучшим образом [организовано]. Это можно отнести и к любой другой кинематографии. Вопрос образования — молодежь мало читает сегодня. Основной источник — это Интернет, «Википедия». Строго говоря, это не самый надежный и лучший источник. В этом есть доля истины. Как говорится, что с этим делать?

— И что с этим делать?

— Не знаю. Не могу сказать, что я могу дать ответы на все вопросы.

— К теме о молодых людях. На встрече выпускников ВГИК с Владимиром Владимировичем вы поднимали вопрос о поддержке дебютантов и предложили создать систему, при которой госсубсидии можно было бы получать без всяких условий и безвозвратно. Действительно ли у нас есть настолько талантливая молодежь, что можно не бояться неудач и блинов, которые выйдут комом? Не возникнет ли ситуации, когда свое недовольство выскажут налогоплательщики?

— Дело в том, что если государство финансово помогает — а государство, на мой взгляд, заинтересовано в том, чтобы помогать, — молодым сделать их первую картину, то какой смысл с них еще брать за это деньги? Конечно, всегда есть риск, что что-то не получится.

Главное, что в результате наверняка появятся люди, из которых реально могут вырасти хорошие кинематографисты. В принципе, это да — риск, определенные траты, но это оправданно. А как по-другому можно научиться? Только снимать. Для этого нужно найти деньги — для молодого это трудно. Я считаю, что это оправданно, если государство будет в это вкладывать. И налогоплательщик должен понимать, что в конечном счете это в его интересах.