Лолита впечатлила поклонников откровенным видео в купальнике

Москва, 23 января. Известная российская певица Лолита Милявская поделилась в Instagram откровенным видео в купальнике. Поклонники звезды обратили внимание на шикарные формы 56-летней певицы.

Лолита записала для подписчиков видео сразу после выхода из бассейна. Певица похвасталась своей новой находкой ― купальником с длинными рукавами. По словам артистки, она не переносит, когда во время плавания к ее телу притрагиваются проплывающие мимо рыбы.

Кроме того, Лолита порекомендовала закрытый купальник обладательницам многочисленных родинок и призналась, что сама страдает от этой проблемы.

Внимание поклонников привлекла подтянутая фигура певицы, удачно подчеркнутая купальником. Особое внимание подписчики обратили на глубокое декольте и броский кулон на груди звезды.

«А знаете куда я все видео смотрела?» ― пошутил пользователь milyavskaya_life.

«Украшение на самом лучшем месте!!! Лолита, вы хитрюшка!!!» ― написала gordeeva1701.

«А мне нравится, такая классная, живая, настоящая», ― добавила natasha_5480.

«Лолита, вы отлично выглядите, прекрасная форма, так держать!!!» ― отметил 8888yar.

«Все очень аппетитно и сексуально. И нет никакого животика, критики вы наши», ― написала valentinalimar4198.

Ранее Лолита встретилась на отдыхе в Дубае со звездой американских боевиков Стивеном Сигалом. Совместный снимок со знаменитым актером Лолита опубликовала в социальной сети Instagram. Певица объяснила, что они оба по стечению обстоятельств оказались в Объединенных Арабских Эмиратах, куда артистка прилетела, чтобы дать выступление