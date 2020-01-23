Толстую тигрицу избавляют от лишнего веса в Москве. ФАН-ТВ

Необычного пациента доставили в клинику доктора Мухиной в Москве. Уссурийская тигрица Ибица, по мнению хозяев, набрала избыточный вес. Ранее владелица медицинского центра, известная врач-диетолог Марият Мухина объявила об открытии в клинике нового направления — лечения котов с избыточным весом и ожирением.

«Мы открываем такое направление, чтобы помочь всем кошкам, и вот владелица привела свою кошку. Но только кошка оказалась 150 килограмм, оказалась тигрицей. Зовут ее Ибица, ей полтора года», — рассказывает диетолог и хозяйка сети клиник эстетической медицины.

Медицинский осмотр обнаружил у тигрицы полифагию — повышенный аппетит. Специалисты клиники также провели тест кожной складки пациентки, который выявил избыточный вес.

«Здесь речь идет о 20 – 15 килограммах лишних. В целом, тигры снижают вес по 500 грамм в неделю, и, соответственно, нам понадобится при обычной диетотерапии 30-40 недель, но, если мы подключим наши методы, а это —иглоукалывание, озонотерапия — это будет всего 20 недель», — прогнозирует Марият Мухина.

Уссурийская тигрица Ибица родилась в российском питомнике в 2018 году.