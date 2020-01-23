Врачи дают советы, как защититься от нового китайского вируса

Вспышка в Китае заболевания, вызванного неизвестным ранее коронавирусаом, заставила местные власти ограничить публичные мероприятия, связанные с празднованием Нового года по китайскому календарю (с 24 на 25 января).

В конце прошлого года стало известно о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань — 12-миллионной столице провинции Хубэй. Возбудителем заболевания называют новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, зафиксировано 17 смертельных случаев.

Болезнь быстро распространяется в последние сутки, это может быть связано со значительной миграцией населения в преддверии китайского Нового года. Вирус уже выявлен в 25 провинциях и городах Китая, случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, на Тайване, в Японии, в США и в других странах. В России случаи заражения новым вирусом не выявлены.

Самое важное о новом китайском вирусе представлено в инфографике Федерального агентства новостей.

Что это за заболевание

Новый вирус достаточно заразен, он передается через инфицированные продукты, а также от человека к человеку. По шкале опасности китайский коронавирус занимает срединную позицию — от легких респираторных симптомов до тяжелой пневмонии с поражением почек и легких. Такая форма заболевания может привести к летальному исходу.

Симптомы заболевания

Инкубационный период длится 5–7 дней. Заболевание сопровождается повышением температуры, кашлем и другими респираторными симптомами, а также затрудненным дыханием. В тяжелых случаях могут развиться пневмония и почечная недостаточность, возможен летальный исход.

Есть ли риск дальнейшего распространения

Риск распространения вируса в Китае повышается в связи с массовой миграцией населения во время празднования Нового года.

Как уберечься от заболевания

В эпицентре заражения — городе Ухань — введены карантинные мероприятия, выезд из города ограничен. Другие страны рассматривают возможность введения ограничений на азиатских туристических направлениях. В российских аэропортах введены меры усиленного контроля за прибывшими из Азии пассажирами. В России было выявлено несколько подозрительных случаев, однако заражение больных новым коронавирусом не подтвердилось.

Как считают российские медики, если не ездить непосредственно в Ухань, а при визитах в страны Азии соблюдать разумную осторожность, особой опасности нет. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко советует не паниковать, поскольку в России пока нет даже так называемого «нулевого» заболевшего.

Поэтому для граждан России, которые находятся внутри страны, особенно в ее центральных районах, никакой опасности нет, говорят врачи. Медики уверены, что сравнивать происходящее с нашумевшим сериалом «Эпидемия» нет ни малейших оснований.