Манукян призвал заменить «шпионский» Facebook отечественной соцсетью

Facebook — инструмент спецслужб США, и России пора избавляться от этой соцсети, считает колумнист Федерального агентства новостей, член совета по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян. Эта социальная сеть изначально была создана как инструмент, в том числе политический, для одной конкретной страны — Соединенных Штатов, но сначала мы этого просто не сознавали, отмечает он.

Однако времена меняются, Россия осознает опасность, исходящую от иностранных ресурсов, в том числе от Facebook, владелец которой Марк Цукерберг не скрывает своего тесного сотрудничества с американскими спецслужбами. Поэтому нам нужно как можно скорее заменить американскую «шпионскую» сеть на отечественный продукт, отмечает в своей колонке Манукян.

Facebook — инструмент спецслужб США, и ему нечего делать в России

Мы открыли для себя Facebook в конце 2000-х — начале 2010-х годов и вначале, как и весь мир, были очарованы этой социальной сетью. Новый американский продукт, казалось, расширил горизонты — позволил нам знакомиться друг с другом, общаться, вести деловую переписку. Многие с помощью Facebook нашли работу и даже связали себя узами брака.

Но не будем себя обманывать. Эта соцсеть, помимо неоспоримых преимуществ, несет в себе серьезную опасность для России и российских граждан. Facebook был создан для одной конкретной страны — Соединенных Штатов Америки и сразу стал использоваться как эффективный инструмент влияния, в том числе на Россию. Создатель соцсети Марк Цукерберг связан со спецслужбами США и не скрывает этой связи.

Да, сначала мы обольстились яркой оберткой, но потом выяснилось, что американская соцсеть следит за нами, ворует и продает наши персональные данные, цензурирует нас в соответствии со своими представлениями, отказывается соблюдать российские законы.

Конечно, все мы в некоторой степени вышли из Facebook, спасибо ему, что всех нас перезнакомил, но сегодня пришло время двигаться дальше. Нам пора закрыть на компьютере вкладки с американскими соцсетями, выйти в реал и посмотреть друг другу в глаза. А, что касается Интернета, то там нам пора учиться жить без американских «провожатых», без тех, кто шпионит за нами и устраивает нам откровенную цензуру.

Для того, чтобы сформировать общественное мнение, готовое противостоять американскому диктату, делается многое. Например, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич приглашает присоединиться к дискуссии о защите российского сегмента Интернета нынешних лидеров мнений в Facebook, людей с активной жизненной позицией. Мне, а также общественнице Евгении Чудновец, пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), актрисе Еве Авеевой, певице Виктории Черенцовой, заслуженному артисту РФ Яну Осину предлагают влиться в рабочую группу Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Интернета. Задача создаваемой при ОП РФ группы — развитие российского сегмента Интернета и разработка мер по обеспечению безопасности в Сети.

Мы должны уметь противостоять иностранному влиянию в Интернете, в том числе осуществляемому с помощью такого «лукавого» механизма как Facebook. В рамках деятельности нашей группы мы конкретизируем наши идеи, сформулируем все предложения, которые накопились у нас, как у представителей гражданского общества.

А в перспективе нам нужно стремиться к тому, чтобы вообще избавиться от таких иностранных ресурсов как Facebook, тем более что у нас есть свои социальные сети, ни в чем не уступающие заморским, а по многим показателям их превосходящие.