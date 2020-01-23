Киев, 23 января. Только Россия сможет спасти Украину, избавив украинский народ от нацистов. Об этом в своем видеоблоге рассказала украинская правозащитница, общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян.

По ее словам, Украина сможет продолжить нормальное существование, если государство сможет избавиться от нацистской идеологии и радикальных националистических группировок, которые в настоящее время сохраняют свое влияние на политическую и социальную сферы жизни. Однако украинский народ не сможет самостоятельно справиться с этой задачей. Правозащитница отметила, что только Россия сможет спасти Украину, оказав украинскому народу помощь в избавлении от влияния нацистов.

«Естественно, всю эту нацистскую шваль надо уничтожить и закрыть. Но это может сделать только Россия», — заявила Монтян.

Стоит отметить, что за годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, которое считает, что «Москва является главным врагом Киева». Данная идеология позволят украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других». При этом страны Запада принимали активное участие в формировании этих сил на Украине. Больше всех, старались консультанты из США.

В настоящее время на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.