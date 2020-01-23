Гости передачи на НТВ подрались при обсуждении закона об оскорблении чувств верующих

Москва, 23 января. Гости передачи «Место встречи» на НТВ подрались в эфире: член Общественной палаты Павел Пожигайло и журналист Анатолий Баранов перешли к рукоприкладству в ходе спора об оскорблении чувств верующих.

В эфире программы гости обсуждали закон об оскорблении чувств верующих. В ходе дискуссии Пожигайло порекомендовал присутствующим аккуратнее высказываться на эту тему, поскольку большинство населения России составляют православные люди.

«Товарищ мракобес, помолчите», — обратился он к Баранову, пока тот выступал.

Журналист такого обращения не стерпел и, подойдя к оппоненту, с силой дал ему пощечину. Пожигайло, в свою очередь, замахнулся на Баранова ногой. Завязалась потасовка.

Мужчин довольно быстро разняли, но словесная перепалка еще какое-то время продолжилась.

«Я вас не ударил… это не больно», — заявил журналист, однако позднее все же извинился перед Пожигайло, а после покинул студию.

Ранее разгорелись сразу два скандала, связанные с оскорблением чувств верующих. Сначала православная общественная организация «Сорок Сороков» разместила петицию с требованием лишить ведущего Ивана Урганта гражданства РФ. Поводом для возмущений послужила передача «Вечерний Ургант», в которой ведущий позволил себе шутку над Иисусом Христом.

Позднее на петербургского комика Александра Долгополова подали заявление в полицию об оскорблении чувств верующих. Как сообщала «Газета.ру», его разыскивает полиция, чтобы допросить. Предположительно, заявление связано с шуткой об имени Иисуса, которому, по мнению комика, больше подошло бы имя Богдан.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не жаловаться на «высказывания невежд».