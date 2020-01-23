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Часы Судного дня стали показывать 100 секунд до «ядерной полуночи»

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Часы Судного дня стали показывать 100 секунд до «ядерной полуночи»

Вашингтон, 23 января. Символические стрелки часов Судного дня перевели вперед, теперь они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи». Об этом говорится в заявлении организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

Именно на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году появились упомянутые часы. Время, которое, согласно им, осталось до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, а полночь — момент ядерного катаклизма. Примечательно, что в последние годы стрелки переводят лишь вперед.

«Сейчас 100 секунд до полуночи. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю «Часов Судного дня», — объяснила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Одной из основных причин перевода стрелок на 20 секунд вперед называется выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном, а затем отход Тегерана от соблюдения ее условий. 

Часы Судного дня стали показывать 100 секунд до «ядерной полуночи»

Напомним, что самым спокойным годом стал 1991, когда стрелки показывали 17 минут до ядерного катаклизма. В 2018-2019 годах они останавливались на отметке две минуты до полуночи.

Иранский президент Хасан Роухани ранее заявил, что Тегеран не гонится за ядерным оружием независимо от существования ядерной сделки или отношений с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он обратился к Германии, Франции и Великобритании и заявил, что теперь они будут нести ответственность за последствия нарушения ядерного соглашения.

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Источник: The Bulletin of the Atomic Scientists
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