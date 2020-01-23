Пенс нашел способ пожать руку Путину

Иерусалим, 23 января. Вице-президент США Майк Пенс после своего выступления на форуме памяти Холокоста в Израиле нашел способ поприветствовать российского лидера Владимира Путина, они пожали друг другу руки.

Приехав на форум, Путин, занимая место в зале, обменялся рукопожатиями с находящимися поблизости британским принцем Чарльзом и французским коллегой Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса. Видео с моментом приветствия опубликован в Twitter «Кремлевский пул РИА», сообщает газета «Взгляд».

Путин прошел мимо Пенса, пожал руки Макрону и принцу Чарльзу pic.twitter.com/UJ4iCmt9g5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 января 2020 г.



Однако позднее рукопожатие с представителем США состоялось. После выступления с трибуны проигнорированный Пенс вернулся к своему креслу, попутно приветствуя зарубежных коллег, в число которых вошел и российский лидер.

Пенс сам подошел к Путину поздороваться pic.twitter.com/c5BzGcssqc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 января 2020 г.



Напомним, представители нескольких десятков государств, среди которых делегаты от России, Украины, Германии, Великобритании и США, прибыли в Иерусалим, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

Российский лидер на правах главного гостя первым выступил на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».