В Госдепе заявили, что инцидент с российским генералом в Сирии урегулирован

Вашингтон, 23 января. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге в Госдепартаменте рассказал о существовавших проблемах с деконфликтацией между сухопутными силами США и России в САР.

По его словам, проблемы с деконфликтацией в районе Манбиджа начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне выдвинулись на юго-восток этого периметра, однако они были решены.

«В одном месте мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону Манбиджа, но все это урегулировали по каналам коммуникации между военными (двух стран. — Прим. ФАН)», — сообщил он.

Джеффри констатировал, что подобного рода случаи практически неизбежны, когда вооруженные силы разных стран действуют независимо друг от друга в непосредственной близости.

Он также напомнил, что каналы деконфликтации между США и РФ эффективно действуют уже несколько лет, особенно в решении проблем с воздушными операциями государств.

Напомним, ранее скандально известная оппозиционная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) распространила информацию о том, что военные США и России устроили драку в провинции Хасака. Однако позднее в Минобороны РФ заявили, что сообщение о «столкновении» — «примитивный фейк».

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года с официального разрешения сирийского лидера Башара Асада и проводят контртеррористическую операцию против «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка).

Военные Соединенных Штатов присутствуют в государстве незаконно — Вашингтон не получал для этого ни разрешения сирийского правительства, ни мандата Совбеза ООН. В настоящее время американские военные занимаются тем, что нелегально добывают захваченную курдами сирийскую нефть и вывозят ее за рубеж. При этом президент США Дональд Трамп просит Дамаск и Москву остановить операцию против террористов в Идлибе, якобы выражая беспокойство, что мирные жители могут пострадать.

1 Организация запрещена на территории РФ.